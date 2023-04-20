رئيس البايرن في مرمى الانتقادات ومستقبله غامضًا

ياسر رشاد - القاهرة - انتقادات لاذعة توجه لـ" أوليفر كان" الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي بسبب النتائج الهزيلة التي حققها الفريق الكروي في الفترة الأخيرة.

وبات مستقبل "أوليفر كان " غامضًا بعد توديع البايرن لدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء أمام مانشسترسيتي.

وتولى كان قائد منتخب ألمانيا وبايرن السابق، المسؤولية خلفا للأسطورة كارل هاينز رومينيجه عام 2021.

وتعرض كان وصالح حميديتش لانتقادات مؤخرًا بسبب القرار المفاجئ بإقالة المدرب يوليان ناجلسمان، حيث يتولى توماس توخيل المسؤولية الآن.

ورغم تولي توخيل المسؤولية، استمرت نتائج بايرن الباهتة حيث خرج الفريق من دور الثمانية لبطولة كأس ألمانيا بخسارة مباغتة على ملعبه أمام فرايبورج قبل أن يودع أيضا دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويخشى بايرن من الخروج هذا

الموسم خال الوفاض، حيث يتصدر ترتيب الدوري الألماني البوندزليجا حاليا، متفوقا بفارق نقطتين فقط على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

وفشل بايرن في تعويض خسارته القاسية صفر - 3 أمام منافسه الإنجليزي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، بعدما سقط أمامه في فخ التعادل على ملعب"أليانز أرينا".

وقالت صحيفة بيلد الألمانية أن نتائج "كان" كرئيس تنفيذي لبايرن لا ترتقي للطموحات مشيرة إلى أنه مثل ناجلسمان، ينبغي أن تقاس كفاءته بنجاحه في تحقيق النتائج المرجوة.