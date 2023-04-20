أوسويرو يُجري تقسيمة فنية للاعبو الزمالك في مران اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب خلال المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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وشهدت التقسيمة تنفيذ كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها خلال المران، تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام.

وقام "أوسوريو" بمنح اللاعبين تعليمات فنية متواصلة وإيقاف التقسيمة في أكثر من مناسبة لتصحيح بعض الأخطاء وتوجيه اللاعبين.

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا

كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يقع فريق الزمالك بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، جمعهما من الفوز في 11 لقاء وتعادل في 7 وخسر 6 مباريات.

بينما يقع فريق سيراميكا في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، جمعهما من الفوز في 6 مباريات و11 تعادل و7 هزائم.

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