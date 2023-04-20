يويفا يُعلن التشكيل المثالي لمباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن التشكيله المثاليه في جولة إياب دوري ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023 التي اختتمت مساء الأربعاء بمباراتي البايرن ضد مان سيتي، والإنتر ضد بنفيكا.

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وأختتمت مباريات الذهاب والإياب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان وإنتر ميلان التأهل لنصف النهائي.

واكتمل المربع الذهبي في بطولة دوري أبطال أوروبا ليواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، وميلان يصطدم بنادي الإنتر في "ديربي الغضب" بعد ختام مباريات الأربعاء في دور ربع النهائي.

وجاء تشكيل الجولة المثالي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا كتالي :

حراسة المرمى: تيبو كورتوا ، ريال

مدريد.

الدفاع : أنطونيو سيلفا - بنفيكا، أكاي - مانشستر سيتي، ديماركو - إنتر.

الوسط: فالفيردي - ريال مدريد، باريلا - إنتر ، كيفين دي بروين- مانشستر سيتي، رودريجو - الريال ، أورسنيس- بنفيكا.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز- إنتر، رافاييل ليو - ميلان.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسع من مايو القادم، على أن تقام مباريات العودة 16 من الشهر نفسه.

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