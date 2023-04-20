ماذا قال رجال سلة الأهلى بعد التتويج بالدوري على حساب الزمالك ؟

القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة السلة بنادى الأهلى ببطولة كأس مصر لكرة السلة رجال، بعد التغلب على الزمالك بنتيجة 65/72 فى نهائي البطولة باللقاء الذى أقيم بصالة القناة بالإسماعيلية.

شهدت المباراة تألق فريق الزمالك وتقدمه فى أول 3 فترات، حيث انتهت الفترة الأولى 17/ 24، والفترة الثانية 33/39 والفترة الثالثة 47/48 بينما تغلب الأهلى فى الثوانى الأخيرة لينتهى اللقاء 72/65.

وجاء اللقب ليتوج الأهلى بالكأس الحادى عشر فى تاريخه.

عزب: كأس مصر هدية لاعبي الأهلي للجماهير قبل العيد

قال عمر عزب، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الاهلى إن الفوز ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك هو هدية اللاعبين لجماهير الأهلي بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن لاعبي الفريق لديهم إصرار كبير على تحقيق المزيد من البطولات هذا الموسم.

وأوضح عزب أن الموسم كان صعبًا للغاية، كما أن الحفاظ على المكسب أكثر صعوبة، لذا كانت هناك ضغوطات كبيرة على الفريق بسبب فوزه بخمس بطولات في الموسم الماضي.

وشدد عمر عزب على أن الأهلي يتحلى بشخصية البطل دائمًا، واللاعبون كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في حصد اللقب.

سيف سمير: دعم جماهير الأهلي وراء الفوز بالكأس

أعرب سيف سمير، كابتن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الاهلى عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس مصر، على حساب الزمالك، بعد الفوز عليه بنتيجة 72-65، مؤكدًا أن لاعبي الفريق قدموا أداءً مميزًا خلال المباراة واستحقوا التتويج بالبطولة.

وحرص قائد سلة الأهلي على توجيه التهنئة لجماهير النادي، مؤكدًا أنهم لا يشكلون ضغطًا على اللاعبين، بل يمنحونهم دعمًا كبيرًا، ولديهم رغبة مستمرة في الفوز بالبطولات، متمنيًا أن يواصلوا دعم اللاعبين في بطولة إفريقيا المقبلة.

وأشار سيف سمير إلى أن الفوز ببطولة الكأس سيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق قبل مشاركته في بطولتي إفريقيا ودوري السوبر، اللتين يسعى الفريق بقوة للفوز بهما لمواصلة مسيرة الإنجازات

أحمد مهيب: كأس مصر بطولة غالية.. والأهلي يلعب على البطولات فقط

قال أحمد مهيب، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الاهلى إن تتويج الفريق بكأس مصر على حساب الزمالك جاء مستحقًّا للغاية، بعد الإصرار على التتويج باللقب لإسعاد الجماهير.

وأوضح أن الفريق حقق بطولة غالية كانت من ضمن أهداف الفريق، وأن التتويج بها يمنح دفعة كبيرة لاستكمال الموسم والاستمرار في المنافسة على كل البطولات المتبقية في الموسم الحالي.

وأشار مهيب إلى أن الأهلي يلعب فقط على البطولات والمركز الأول، وأن الجهاز الفني واللاعبين احتفلوا باللقب، وسوف يتم غلق هذه الصفحة والبدء في التركيز بالبطولات القادمة.

وقدم التهنئة إلى منظومة الأهلي بالكامل، خاصة مجلس الإدارة، الذي دعم الفريق، والجهاز الفني الذي يبذل مجهودًا كبيرًا مع اللاعبين، فيما وجه تحية خاصة للجماهير التي كان لها دور كبير في الفوز بالبطولة.



وكان الأهلي قد توج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 72-65 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأربعاء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

إيهاب أمين: حققنا كأس مصر في ظروف استثنائية

عبر إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الاهلى عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة كأس مصر على حساب الزمالك في ختام منافسات البطولة.

وأوضح أن الفريق حقق اللقب في ظل ظروف استثنائية للغاية، تمثلت في غياب أكثر من لاعب، وأن بقية اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في التتويج باللقب عن جدارة.

وأشار إلى أن اللقب جاء في توقيت مهم للغاية، وأن دعم جماهير الأهلي كان له مفعول السحر في التتويج باللقب، خاصة أن المباراة جاءت قوية للغاية من جانب الفريقين.

ووجه إيهاب أمين التحية لكل من ساند الفريق، متمنيًا أن ينجح «رجال سلة الأهلي» في الفوز ببطولة إفريقيا ودوري السوبر للمحترفين.