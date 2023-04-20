شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العراقى وشعبان يمثلان التحكيم المصرى فى كأس العرب الشاطئية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربى، قائمة الحكام العرب في بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية ، وشهدت القائمة تواجد الثنائى المصرى هاني العراقي ووائل شعبان .

ويستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم، بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو المقبل، بمشاركة 12 منتخباً عربياً من بينهم منتخب مصر.

وأقيمت النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، في مصر عام 2008، وحقق لقبها المنتخب المصري، وجاء وصيفاً منتخب لبنان، تلتها النسخة الثانية في المملكة العربية السعودية عام 2010، و حقق المنتخب السعودي اللقب وجاء منتخب الإمارات في الوصافة، وأقيمت النسخة الثالثة عام 2014 مجدداً في مصر، ونال لقبها منتخب مصر، وحل منتخب لبنان في المركز الثاني.

ووضع الجهاز الفني لمنتخب الكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، برنامجا مكثفا للمنتخب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب في نسختها الرابعة التي ستقام بالسعودية الشهر المقبل، خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو، في مدينة الملك عبدالله الرياضية.