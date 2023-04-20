شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين الأهلى والرجاء المغربى فى الدورى المحلى قبل الصدام الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، استعداداته لخوض مباراة الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

خاض فريق الكرة بالنادى الأهلى 21 مباراة بالدورى المصرى حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط، ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة.

بينما يحتل الرجاء المغربى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى المغربى برصيد 35 نقطة جمعها من 23 مباراة حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

ويناقش السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى مع مساعديه برنامج التحضير لمباراته القادمة أمام الرجاء المغربى من خلال مشاهدة فيديوهات لمباريات الفريق المغربى للوقوف على طريقة لعبه وأهم الأوراق الرابحة فى صفوفه

ويرغب كولر فى دراسة الرجاء المغربى بشكل جيد، معتمدا على الفيديوهات التى تم تجهيزها من قبل ياسين الميكارى محلل الأداء، بخلاف المعلومات التى جمعها الجهاز المعاون عن فريق الرجاء من خلال متابعته فى المباريات السابقة، وأهمها مباراته ضد غريمه الوداد المغربى فى قمة الكرة المغربية والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.

وأعلن الأهلى موافقة الجهات الأمنية على حضور 52 ألف مشجع لمباراة الرجاء المغربي.

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن السودانى محمود على إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلى والرجاء المغربى، والتى ستجمع بين الفريقين فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعاون إسماعيل كل من محمد عبدالله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتى أحمد عبدالرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج على من تشاد، بينما يتولى التونسى هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالى حاج ماليك سامبا.