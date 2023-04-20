شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو وميسى يقودان هجوم الاتحاد السكندرى أمام سيراميكا بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربى زوران المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى التشكيل الأساسى استعدادا لمواجهة سيراميكا بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتي سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى .

وجاء التشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. المهدى سليمان .

خط الدفاع .. هشام صلاح ، عبدالله نصيب ، أحمد فهد ، محمود علاء .

خط الوسط .. مورو ، محمود عبد العزيز ، محمد محمود ، عمار حمدى .

الهجوم .. مابولولو ، أحمد عادل " ميسى " .

وعلى دكة البدلاء .. صبحى سليمان ، إسلام عبد النعيم ، عبد الغنى محمد ، صبرى رحيل ، أوستن أوموتو ، مصطفى إبراهيم ، ناصر ناصر ، خالد الغندور ، أحمد عيد .