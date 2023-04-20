شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يقود هجوم المصري أمام الإسماعيلي وعودة جاد لحراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الإسماعيلي في الجولة 26 بالدوري، والتي تجمع الفريقين بعد قليل على ستاد برج العرب.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد في حراسة المرمى، أحمد عماد، عماد الدين بو بكر، إسلام أبو سليمة، عمرو سعداوي، عمرو موسى، حسين السيد، حسن علي، إلياس الجلاصي، عبده يحيى ومحمد جريندو.

وعلى مقاعد البدلاء: عصام ثروت، كريم العراقي، إسلام المزين، محمد الفيومي، عبد الرحيم دغموم، إيزي إيميكا، إسلام عطية، أنتوني أكبوتو، ومروان حمدي.

وشدد حسام حسن على أن مواجهة الإسماعيلي المرتقبة لن تكون سهلة، خاصة أن الفريق الأصفر استعاد الثقة تحت قيادة حمزة الجمل، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل الهروب من منطقة الخطر.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 11 مواجهة، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.