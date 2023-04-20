يوفنتوس يستعيد النقاط التي تمّ خصمها من رصيده

المنامة - ياسر ابراهيم - قررت المحكمة اليوم الخميس إعادة دراسة قرار خصم 15 نقطة من يوفنتوس مما يعني إعادة النقاط إلى رصيد الفريق الإيطالي حتى حسم الأمر من جديد.

وقضت محكمة الاستئناف، أعلى محكمة رياضية في إيطاليا، بتعليق عقوبة حسم 15 نقطة ليوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية.

وبهذا القرار، يعود عملاق تورينو إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، لكن يتعيّن عليه انتظار حكم جديد من المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم والتي فرضت العقوبة الأصلية.



(فرانس برس)