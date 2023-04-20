النصيري يحرز التقدم لإشبيلية أمام اليونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية، في تسجيل هدف التقدم لفريقه أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

جاء هدف النصيري في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول والمباراة.

وكان الجهاز الفني لإشبيلية قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بونو.

خط الدفاع: نافاس، بالدي، مركاو، أكونيه.

خط الوسط: جوديل، راكيتيتش، فرناندز.

الهجوم: أوكامبوس، النصيري، لاميلا.



الجدير بالذكر أن مواجهة الذهاب بين مانشستر يونايتد وإشبيلية قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، في المواجهة التي شهدها ملعب "أولد ترافورد".

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