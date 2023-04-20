يوفنتوس يصعد للمركز الثالث بالدوري الإيطالي بعد إلغاء خصم 15 نقطة

ياسر رشاد - القاهرة - صعد نادي يوفنتوس إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالموسم الحالي، بعد استعادة 15 نقطة من رصيده كانوا قد خصموا من رصيده بسبب العقوبة الموقعة عليه في قضية تحقيق مكاسب رأسمالية وهمية.

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قررت لجنة الضمان الأولمبية الإيطالية، إلغاء العقوبة الموقعة على يوفنتوس، بعد الاستئناف الذى تقدم به النادى بعد اتهامه فى

قضية تحقيق مكاسب رأسمالية وهمية.

ويتواجد يوفنتوس في المركز الثالث في ترتيب الدوري الايطالي برصيد

59 نقطة في حين يتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة متفوقا على لاتسيو الوصيف برصيد 61 نقطة، فيما يحتل روما المركز الرابع برصيد 56 نقطة، ويحتل ميلان المركز الخامس برصيد 53 نقطة، فيما يأتي إنتر ميلان في المركز السادس برصيد 51 نقطة.

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