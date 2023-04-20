يوفنتوس وسبورتنج لشبونة.. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهي الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ونظيره سبورتنج لشبونة بالتعادل الإيجابي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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وإنتهي الشوط الأول بنتيجة هدف لكل فريق، بعدما سجل فريق يوفنتوس الهدف الأول للمباراة في الدقيقة التاسعه عن طريق اللاعب أدريان رابيو .

قبل أن يعدل ماركوس إدواردز النتيجة لفريق سبورتنج لشبونة ويحرز التعادل

في الدقيقة الـ20 عن طريق ركلة جزاء سجلها بنجاح، ويعود للمباراة إلي التعادل بهدف لكل فريق.

وبدأ فريق يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: تشيزني.

الدفاع: كوادرادو، بريمر، دانيلو وساندرو.

الوسط: ميرتي، رابيو ولوكاتيلي.

الهجوم: فلاهوفيتش، كييزا ودي ماريا.

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