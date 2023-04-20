الأهلي والرجاء المغربي.. موعد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والرجاء المغربي، في السابعة من مساء غد الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة، على هامش المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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ويحضر الاجتماع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، والجهاز الإداري للفريق، ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق الرجاء.

ويناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.

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