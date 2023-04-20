ديربي القناة .. الإسماعيلي يتعادل مع المصري في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من المواجهة المرتقبة المصري البورسعيدي ونظيره الإسماعيلي بالتعادل السلبي 0/0 ، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري المصري الممتاز.

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وشهد الشوط تحفظ كبير من جانب الفريقين ، حيث كان لاعبي المصري والإسماعيلي متىون على التواجد في منطقة وسط الملعب.

فيما سيطر المصري على أجزاء من المباراة ، حيث وصلت نسبة استحواذ الفريق البورسعيدي على الكرة ل 53٪ ، مقابل

46٪ لصالح الدراويش.وكان حسام حسن كان قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:حارس المرمى: محمود جاد.خطالدفاع: عمرو سعداوي ، عماد بو بكر ، عمرو موسى ، إسلام أبو سليمة ، أحمد عماد.خط الوسط: حسين السيد ، حسن علي ، إلياس الجلاصي.الهجوم: عبده يحيى ، جريندو.



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