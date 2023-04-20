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ديربي القناة .. الإسماعيلي يتعادل مع المصري في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من المواجهة المرتقبة المصري البورسعيدي ونظيره الإسماعيلي بالتعادل السلبي 0/0 ، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الممتاز.

موعد مواجهة ومانشستر سيتي في نصف نهائي
وشهد الشوط تحفظ كبير من جانب الفريقين ، حيث كان لاعبي المصري والإسماعيلي متىون على التواجد في منطقة وسط الملعب.
فيما سيطر المصري على أجزاء من المباراة ، حيث وصلت نسبة استحواذ الفريق البورسعيدي على الكرة ل 53٪ ، مقابل

46٪ لصالح الدراويش.
وكان حسام حسن كان قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حارس المرمى: محمود جاد.
خطالدفاع: عمرو سعداوي ، عماد بو بكر ، عمرو موسى ، إسلام أبو سليمة ، أحمد عماد.  
خط الوسط: حسين السيد ، حسن علي ، إلياس الجلاصي.
الهجوم: عبده يحيى ، جريندو.


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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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