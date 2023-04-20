شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يعود لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود علي معلول لاعب الأهلي لقيادة الجبهة اليسرى لفريقه في مباراته ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة ضد سموحة بالدوري.

وفضل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إراحة علي معلول في مباراة سموحة وأشرك خالد عبد الفتاح في قيادة الجبهة اليسرى بدلا منه، خشية من تعرضه للإجهاد قبل موقعة السبت الحاسمة، والتي يحتاج خلالها الأهلي لجهود اللاعب.

ويبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الخميس، المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى فى دورى الأبطال الأفريقى، حيث يستأنف المارد الأحمر تدريباته على استاد التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس من التدريبات، وكان الفريق قد تدرب بدون راحة عقب مواجهة سموحة بالدورى على أن يدخل معسكر مغلق غداً الجمعة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى حضور 52 ألف مشجع.

طلب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه عدم الانسياق للحديث عن مباراة الرجاء المغربى بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، حتى يسود التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.