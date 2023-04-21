شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والرجاء بحضور كولر والشناوي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء المغربي، الذي يعقد في الخامسة والنصف من مساء غد الجمعة باستاد القاهرة، ويعقبه الموتمر الصحفي للرجاء في السادسة مساء.
ويتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن مباراة الرجاء في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.