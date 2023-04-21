شكرا لقرائتكم خبر عن الانتصار الخامس للدراويش.. الإسماعيلى يهزم المصرى 2 / 1 ويحسم ديربى القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم فريق الإسماعيلي ديربي القناة بعد الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما مساء الخميس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 26 نقطة في المركز الـ14 وحقق انتصاره الخامس خلال الموسم الحالي، بينما توقف رصيد المصري عند 35 نقطة في المركز الثامن.

سجل الإسماعيلي هدف التقدم في الدقيقة 60 عن طريق فراس شواط الذي تابع التسديدة التي صوبها عبد الرحمن مجدي وارتدت من يد محمود جاد حارس المصري.

وعزز محمد الشامي تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 64 بعدما استلم الكرة من الجبهة اليسرى من تمريرة عبد الرحمن مجدي، وسددها بيمناه على يسار محمود جاد حيث لمست يداه ولكن أكملت طريقها إلى المرمى.

وتحصل حسين السيد لاعب المصري على ركلة جزاء في الدقيقة 72 بعد عرقلته من قبل عبد الرحمن مجدي، وتقدم الياس الجلاصي لتسديدها وأحرز منها الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 73 بعد تصويبها على يسار محمد كوكو.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

الدفاع: محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي.

الوسط: محمد حسن – سيرجي أكا – كريم الديب.

الهجوم: محمد الشامي – فراس شواط – عبد الرحمن مجدي.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: أحمد عماد - إسلام أبو سليمة – عماد الدين بو بكر – عمرو سعداوي.

الوسط: حسن علي – عمرو موسى – إلياس الجلاصي -حسين السيد.

الهجوم: محمد جريندو – عبده يحيى.