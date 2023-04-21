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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - ويستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم، بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية في مدينة الملك عبدالله بمحافظة جدة خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو المقبل، بمشاركة 12 منتخباً عربياً من بينهم منتخب مصر.

وطالب حمزة الجمل اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقاط اليوم أمام المصرى من أجل مواصلة الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، وإسعاد الجماهير في أيام عيد الفطر.

 

تدريبات تأهيلية لعمرو السيسى فى الزمالك استعدادا لسيراميكا
أدى عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري .

 

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، وتسببت في غيابه عن الأبيض في الفترة الماضية.

 

 

استبعد اتحاد الكرة فكرة الاستعانة بالأجانب فى ملف المدير الفنى الجديد للجبلاية ، واستقر المجلس على تعيين مدير فني وطني للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

 

وقال مصدر باتحاد الكرة أن المدير الفني المُقبل لاتحاد الكرة سيكون مدربا مصريا ومن الوارد أن يكون صغير السن، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الكوادر، وبعد عقد ورش عمل وتعاون مع الاتحاد الدولي سيكون لدينا أشخاص مؤهلون لهذا المنصب.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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