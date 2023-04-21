شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الخميس 20 / 4 / 2023 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 20 / 4 / 2023 مباريتان ضمن الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره الإسماعيلى، بينما التقى سيراميكا مع الاتحاد السكندرى.

الانتصار الخامس للدراويش.. الإسماعيلى يهزم المصرى 2 / 1 ويحسم ديربى القناة

حسم فريق الإسماعيلي ديربي القناة بعد الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما مساء الخميس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

الاتحاد السكندرى وسيراميكا يكتفيان بالتعادل السلبى فى ليلة العيد