شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم، بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو المقبل، بمشاركة 12 منتخباً عربياً من بينهم منتخب مصر.

وطالب حمزة الجمل اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقاط اليوم أمام المصرى من أجل مواصلة الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، وإسعاد الجماهير في أيام عيد الفطر. تدريبات تأهيلية لعمرو السيسى فى الزمالك استعدادا لسيراميكا أدى عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري . يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، وتسببت في غيابه عن الأبيض في الفترة الماضية.