شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء مرح وسعادة فى مران الأهلي بـ ليلة العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من المرح والسعادة على الأجواء التي صاحبت مران فريق الأهلي مساء الخميس، ضمن التحضير لمباراته ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في الساعة التاسعة مساء غدٍ الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة الرجاء المغربي التي تقام مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.‏

وسيتم فتح تدريب الفريق غدًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء بعد غد على استاد القاهرة.



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