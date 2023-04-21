بعثة الرجاء المغربي تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة فريق الرجاء البيضاوي المغربي، إلى مطار القاهرة الدولي، على متن طائرة خاصة منذ قليل، استعدادا لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد سوبر الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ذهاب ربع النهائي بين الأهلي والرجاء المغربي، يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي في دوري أبطال أفريقيا.

كانت بعثة الرجاء قد غادرت المغرب ظهر اليوم الخميس عبر طائرة خاصة.

ويحضر الاجتماع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، والجهاز الإداري للفريق، ‏وطاقم

التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق الرجاء.ويناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كوصيف مجموعته مع صن داونز الجنوب افريقي.

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