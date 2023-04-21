مانشستر يونايتد يودع الدوري الأوروبي بخسارة قاسية أمام إشبيلية

ياسر رشاد - القاهرة - ودع مانشستر يونايتد بطولة الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام إشبيلية بثلاثية، مساء اليوم الخميس، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل النادي الإسباني.

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افتتح يوسف النصيري أهداف إشبيلية في الدقيقة الثامنة ثم أكد لويك بادي بهدف ثاني مع الدقيقة الثانية مع بداية الشوط الثاني، وأضاف يوسف النصيري هدف تأكيد الفوز الثالث في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وكانت تقنية الفيديو قد ألغت هدفا ثانيا لفريق إشبيلية، سجله الإسباني لوكاس أوكامبوس فى الدقيقة 40،

بداعى التسلل.

تأهل إشبيلية إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لمثلهما ليودع مانشستر يونايتد البطولة الأوروبية.

يذكر أن نادي إشبيلية لم يتلق أي خسارة أمام مانشستر يونايتد في منافسات أوروبية كبرى حيث تقابل في أربعة مواجهات سابقة (فاز 2 وتعادل 2).

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