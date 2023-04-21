يوفنتوس يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب سبورتنج لشبونة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح يوفنتوس الايطالي في حسم مقعده في نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد تعادله مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب على ملعب خوسيه الفالادي، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد يودع الدوري الأوروبي بخسارة قاسية أمام إشبيلية

سجل أدريان رابيو هدف يوفنتوس مع حلول الدقيقة التاسعة مع بداية أحداث اللقاء، ثم أدرك سبورتنج لشبونة التعادل في الدقيقة 20 من ركلة جزاء نفذها ماركوس إدواردو.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز يوفنتوس بهدف على ملعبه ليتأهل البيانكونييري إلى نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس في نصف النهائي نظيره إشبيلية الإسباني الذي أطاح مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد ثلاثية قاسية للفريق الاسباني في مباراة العودة.

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