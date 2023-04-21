الإسماعيلي يحسم ديربي القناة ويحقق فوزه الخامس في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في تحقيق فوزه الخامس في الدوري الممتاز بالموسم الحالي على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

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ثنائية الاسماعيلي جاءت بتوقيع فراس شواط ومحمد الشامي في الدقيقتين 60، 64 من عمر المباراة، بينما جاء هدف المصري من ركلة جزاء نفذها إلياس الجلاصي في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وصعد الاسماعيلي إلى المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما توقف رصيد المصري عند 35 نقطة في المركز الثامن.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد

كوكو. الدفاع: محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي.الوسط: محمد حسن – سيرجي أكا – كريم الديب. الهجوم: محمد الشامي – فراس شواط – عبد الرحمن مجدي.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي: حراسة المرمى: محمود جاد. الدفاع: أحمد عماد - إسلام أبو سليمة – عماد الدين بو بكر – عمرو سعداوي. الوسط: حسن علي – عمرو موسى – إلياس الجلاصي -حسين السيد. الهجوم: محمد جريندو – عبده يحيى.