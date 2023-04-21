التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل نتيجة مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على أرضية استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وتلقى محمد عنتر لاعب نادي سيراميكا كليوباترا بطاقة حمراء في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين ولم ينجح الاتحاد السكندري في استغلال النقص العددي للخصم لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الحادي عشر ولديه 30 نقطة.

بدأ سيراميكا كليوباترا بالتشكيل التالي حراسة المرمى

.. محمد بسام. خط الدفاع .. محمد شكري، مروان صحراوي، سيف تقا، أحمد هاني. خط الوسط .. محمد كناريا، محمد إبراهيم، محمود نبيل، محمد عنتر، ميدو جابر. خط الهجوم .. صلاح محسن.

بينما بدأ تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى: حراسة المرمى .. المهدى سليمان. خط الدفاع .. هشام صلاح، عبدالله نصيب، أحمد فهد، محمود علاء. خط الوسط .. مورو، محمود عبد العزيز، محمد محمود، عمار حمدى. الهجوم .. مابولولو، أحمد عادل "ميسى".