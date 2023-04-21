مباريات اليوم الجمعة 21 أبريل والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 مباريات مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وغيرها.

وسيحل فريق ساوثهامبتون ضيفاً على أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة مهمة للغانرز بملعب الإمارات ضمن الجولة 32.

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ويأمل أرسنال في وقف مسلسل نزيف النقاط الذي عانى منه مؤخراً بالتعادل مرتين على التوالي بنتيجة واحدة 2-2 مع ليفربول ثم وست هام يونايتد.

على صعيد الدوري الفرنسي، سيأمل باريس سان جيرمان في الاقتراب خطوة إضافية من الحفاظ على لقب الدوري المحلي "ليغ 1"، حين يخرج لمواجهة آنجيه بالجولة 32.

وعلى صعيد دوري أبطال أفريقيا، سيخرج

الترجي التونسي لمواجهة شقيقه الجزائري، شبيبة القبائل، في ذهاب ربع النهائي.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال × ساوثهامبتون (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

أنجيه × باريس سان جيرمان (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - beIN Sports HD 2 Premium

مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل × الترجي (23:00 مصر، 24:00 السعودية) - beIN Sports HD 4 Premium