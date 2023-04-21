شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز .. الأنجولى مابولولو ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز، عقب إقامة اليوم الخميس 20 / 4 / 2023 مباريتين، ضمن الجولة الـ26 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره الإسماعيلى بينما التقى سيراميكا مع الاتحاد السكندرى.

الانتصار الخامس للدراويش.. الإسماعيلى يهزم المصرى 2 / 1 ويحسم ديربى القناة

حسم فريق الإسماعيلي ديربي القناة بعد الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما مساء الخميس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

الاتحاد السكندرى وسيراميكا يكتفيان بالتعادل السلبى فى ليلة العيد

حسم التعادل السلبى نتيجة المباراة التي جمعت فريقى سيراميكا والاتحاد السكندرى مساء الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز كالتالى :

مابولولو الاتحاد السكندري 13

احمد الشيخ غزل المحلة 10

أحمد سيد زيزو الزمالك 9

رفيق كابو إنبي 8

رزقي حمرون فاركو 8

محمد شريف الأهلي 8

رمضان صبحي بيراميدز 7

فاجري لاكاي بيراميدز 7

أحمد ياسر ريان سيراميكا 7

جون أوكولي المقاولون 7

بنيامين بواتينج سموحة 6

سمير فكرى الداخلية 6

حسام حسن سموحة 6

محمد حمدي بيراميدز 6

كريم بامبو البنك الأهلي 6