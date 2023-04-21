شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة استاد القاهرة: فتح أبواب الاستاد فى الـ4 عصر السبت لاستقبال جمهور الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولى، أنه سوف يتم فتح المدرجات لاستقبال جمهور الأهلى فى تمام الساعة الرابعة عصرا، استعدادا لمساندة فريقهم أمام الرجاء المغربى، ضمن مباريات دور الثمانية من عمر بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح وليد عبد الوهاب، خلال تصريحات إذاعية قائلا: "سوف يتم غلق بوابات استاد القاهرة عقب استكمال دخول الـ50 ألف مشجع للمدرجات، حيث تم تخصيص مدرج كامل لمشجعى فريق الرجاء المغربى يسع لـ2400 ألف مشجع".

وأشار وليد عبد الوهاب إلى أنه يرحب بجمهور النادى الاهلى دائما وسوف يتم التنسيق مع الجهات الأمنية لتسهيل دخول وخروج الجمهور من الاستاد والالتزام بالتشجيع المثالى أثناء اللقاء.

وكان اتحاد الكرة تلقى الموافقة على حضور 50 ألف مشجع فى مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا السبت المقبل، وإخطار النادى الأهلى رسميا.