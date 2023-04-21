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نتائج مباريات اليوم الخميس 20 / 4 / 2023 بالدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 20 / 4 / 2023 مباريتان ضمن الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث استضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره الاسماعيلى، بينما التقى سيراميكا مع الاتحاد السكندرى.

الانتصار الخامس للدراويش.. الإسماعيلى يهزم المصرى 2 / 1 ويحسم ديربى القناة

حسم فريق الإسماعيلي ديربي القناة بعد الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما مساء الخميس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة .

الانتصار الخامس للدراويش.. الإسماعيلى يهزم المصرى 2 / 1 ويحسم ديربى القناة

الاتحاد السكندرى وسيراميكا يكتفيان بالتعادل السلبى فى ليلة العيد

حسم التعادل السلبى نتيجة المباراة التي جمعت فريقى سيراميكا والاتحاد السكندرى مساء الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الاتحاد السكندرى وسيراميكا يكتفيان بالتعادل السلبى فى ليلة العيد

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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