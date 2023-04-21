شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا بالدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى كارلوس أوسوريو استعداداته لخوض جولة جديدة بالدورى المصرى أمام سيراميكا بعدما أغلق صفحة مباراة المقاولون العرب التى أقيمت مساء الاثنين على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

أعلن الجهاز الإداري لفريق الزمالك عن غياب مصطفى شلبي جناح الأبيض عن لقاء سيراميكا في الدوري المصري، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل شلبي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المقاولون العرب التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 26 في الدوري المصري. وكان مصطفى شلبي سجل الهدف الثاني لفريقه في لقاء المقاولون قبل أن يتم استبداله للإصابة في العضلة الضامة، ويشارك بدلا منه يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 64.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري

يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا بالدورى المصرى، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.