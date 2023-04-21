شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس اللعب بثلاثى فى وسط ملعب الأهلي أمام الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، اللعب بثلاثي وسط في مباراة فريقه ضد الرجاء المغربي غدا السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل تأمين منطقة المناورات في مباراة فريقه الحاسمة مساء الثلاثاء.

ويخطط كولر للاعتماد على الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي ومروان عطية، لاسيما مع تراجع مستوى محمد مجدي أفشة وعدم انسجام أحمد قندوسي مع باقي زملائه، ورغبته في السيطرة على منطقة المناورات أمام بطل المغرب.

وبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، أمس الخميس، المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى فى دورى الأبطال الأفريقى، حيث استأنف المارد الأحمر تدريباته على استاد التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة أول الأربعاء من التدريبات، وكان الفريق قد تدرب بدون راحة عقب مواجهة سموحة بالدورى على أن يدخل معسكرا مغلقا اليوم الجمعة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى حضور 52 ألف مشجع.

وطلب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه عدم الانسياق للحديث عن مباراة الرجاء المغربى بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، حتى يسود التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.