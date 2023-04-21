شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بكأس سيدات اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 بالفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 33/22 فى إطار نهائى كأس مصر على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتأهل فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك لنهائى كأس مصر لليد بعد الفوز على الطيران بنتيجة 27/23 فى نصف النهائى، بينما تأهل الأهلى على حساب سبورتنج بنتيجة 22/16 .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد جدول مباريات الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023، والمقرر أن تنطلق 27 أبريل الجارى، وتستمر على مدار 3 أيام متواصلة لحسم اللقب، حيث تأهل لهذه المرحلة أندية الأهلى والشمس وسبورتنج والزمالك.

ويقام لقاء القمة بين الأهلى والزمالك يوم 27 من الشهر الجارى فى الجولة الأولى من انطلاق المسابقة ومعها لقاء سبورتنج والشمس فى نفس اليوم.

وفى الجولة الثانية يتنافس الزمالك مع سبورتنج والشمس مع الأهلى، وفى الختام الشمس مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.



الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بكأس سيدات اليد (1)



الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بكأس سيدات اليد (2)



الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بكأس سيدات اليد (3)



الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بكأس سيدات اليد (4)