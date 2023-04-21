شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بلقب دورى الطائرة للسيدات فى فاصلة الحسم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب الدورى الممتاز بالفوز على الزمالك بنتيجة 3/1 فى إطار فاصلة تحديد بطل الدورى للموسم المحلى 2022/2023.

أقيمت هذه الفاصلة فى ظل فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى ثان جولات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023 أمس .

ونجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز فى اللقاء الأول بنتيجة 3/1 على صالة أكتوبر الدولية .

ويلتقي كل فريقين في مباراتين بنظام البلاى أوف، حيث أقيمت المباراة الأولى الثلاثاء .

وقد تأهل الأهلي إلى الدور النهائي عقب الفوز على سبورتنج، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على وادي دجلة، وسيلتقي فريقين سبورتنج ووادي دجلة لتحديد المركزين الثالث والرابع.