شكرا لقرائتكم خبر عن أجايى يختتم برنامجه التأهيلى ويستعد للدخول للتدريبات الجماعية فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النيجيري جونيور أجايى، لاعب فريق سموحة، من العودة لتدريبات الفريق الجماعية وللمشاركة بشكل طبيعي في المباريات بعدما اختتم برنامجه التأهيلى من الإصابة التي أبعدته عن سموحة منذ بداية الموسم.

وأجرى جونيور أجايى أشعة للاطمئنان على قدمه، والتي أثبتت تعافى اللاعب من الإصابة بكسر في قدم اللاعب والتي تعرض لها في مباراة ودية في بداية الموسم أبعدته عن الملاعب هذه الفترة.

وينتظر النيجيري عودة الفريق يوم الأحد للتدريبات من أجل البدء في المشاركة تدريجيا مع الفريق ليكون جاهزا في اقرب فترة لتدعيم صفوف الفريق السكندرى في آخر مراحل الدورى.

وسقط فريق سموحة أمام فريق الأولمبى بهدف نظيف، أحرزه اليو السنغالى فى نهاية الشوط الأول من المباراة الودية التى أقيمت مساء الأربعاء، فى إطار استعدادات الفريقين للدورى.

ودفع أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة بعدد من اللاعبين الناشئين واللاعبين الذين لم يشاركوا فى لقاء الأهلى الأخير للوقوف على المستوى الفنى والبدنى للاعبين.

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، لاستغلال الفترة المقبلة فى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق السكندرى فى الفترة الأخيرة من أجل إعادة الفريق لمساره الصحيح فى الدورى.

ويستغل أحمد سامى فترة الراحة من المباريات فى الفترة الحالية بسبب تأجيل مباراة غزل المحلة بسبب انشغال المحلة بمباراة كأس رابطة الأندية، فى تصحيح الأخطاء وتجهيز اللاعبين لمواجهة فيوتشر المقرر لها 4 مايو المقبل.