شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يحسم مع الجبلاية فض الاشتباك فى "التجديد للحكام الكبار " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو لجنة الحكام الرئيسية، أن البرتغالى بيريرا يدرس ملف التجديد لعدد من الحكام الدوليين الذين وصلوا لسن التقاعد وامكانية استمرارهم والاستفادة من خبراتهم .

وشهد الموسم الحالى فى بدايته أزمة كبيرة بسبب الثنائى محمود عاشور و محمد حسن بعد استبعادهم من القائمة الدولية للحكام بحجة وصولهم لسن التقاعد ، لكن الثنائى توجه بالشكوى للاتحاد الدولى والذى وضعهما فى القائمة خاصة وانهما يشاركان فى البطولات الكبرى الاخيرة ، عاشور فى الـ var ، ومحمد حسن فى كرة الصالات .

جمال علام رئيس اتحاد الكرة اكد انه لايتدخل فى عمل لجنة الحكام ، وكل الامور فى أيدى الخواجة البرتغالى بيريرا هو يمتلك كل الصلاحيات ويتخذ مايراه مناسبا للنجاح .

بيريرا يجتمع مع مساعديه محمد فاروق وتوفيق السيد وأيمن ديجيش واحمد أبو العلا لاستطلاع ارائهم فى ملف التجديد لبعض الحكام سواء الدوليين او الدرجة الأولى المميزين فى إدارة المباريات المحلية .