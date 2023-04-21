سيدات يد الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تُوج الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس مصر على حساب فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى.

مباريات اليوم الجمعة 21 أبريل والقنوات الناقلة

قدمت لاعبات الفريق عرضًا قويًّا خلال المباراة النهائية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 16-12، بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني بفضل الدفاع القوي على الدائرة والمرتدات السريعة،

تحت قيادة مدربه محمد عادل، لينهي الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 33-22 ويحصد اللقب.

وعقب نهاية اللقاء بفوز الفريق بالكأس، تسلم الجهاز الفني واللاعبات كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حصد الفريق اللقب عن جدارة وبعد مشوار مميز للغاية.

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