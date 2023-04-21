شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجوم الرياضة فى مرحلة الطفولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف ملامح الوجه دائما فى كل مرحلة من المراحل العمرية للإنسان، فأحيانا نجد صورا لأشخاص لم تتقارب ملامحهم فى مرحلة النضوج والعكس، وذلك نجده أيضا عند نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب، وكل شخص تختلف ملامحه فى الصغر عن مرحلة الكبر، فنجد البعض يختلف شكله كليا والآخر نسبيا.

ويرصد ”الخليج 365” نجوم الصالات فى مرحلة الطفولة بالتقرير التالى:

كما أن الصقر أحمد حسن لاعب القطبين السابق و منتخب مصر لا تختلف ملامحه كثيرا ، حيث إنه يغلب على وجهه سمات الهدوء و الطموح.

حازم إمام

كما نجد أن حازم إمام نجم الزمالك السابق تحتلف ملامحه فى الصغر عن ما هى عليه الأن بحكم إختلاف المرحلة ، إلى أنه يتميز بالوسامة فى كلتا المرحلتين .

أحمد الأحمر ميسى اليد

لا تختلف ملامح أحمد الأحمر نجم كرة اليد بالزمالك والمنتخب الوطنى كثيرا فى مرحلة الطفولة، فنجد تقاربا كبيرا فى ملامحه وهو صغير وشكله حالياً.

رامى عاشور

كما أن رامى عاشور بطل الإسكواش السابق الذى إقتحم مؤخرا عالم الغناء لا تختلف ملامحه كثيرا فى مرحلة الطفولة عن شكله حاليا .

فيما نجد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك لا تحتلف ملامحه كثيرا فى مرحلة الصغر ، حيث أن أى أحد يرى صورته يستطيع أن يتعرف عليها بسهولة .

علاء أبو القاسم البطل الأوليمبى صاحب الميدالية الفضية فى سلاح الشيش بأولمبياد لندن 2012، نجد ملامحه تختلف كثيرا عن ما هو عليه الآن.

بينما نجد رمضان صبحى نجم الأهلى السابق و بيراميدز الحالى تتميز ملامحه بالوسامة فى الصغر مثل الكبر مع اختلاف المرحلة السنية .

الفتى الأسمر لمنتخب الكرة الطائرة عبد الله عبد السلام لاعب النادى الأهلى تبدو ملامحه كما هى لا تختلف كثيرا، ويظهر عليه ملامح الطيبة كما هو معروف عنه بأخلاقه الحميدة، حيث يتخده اللاعبون الصغار مثالا يحتذى به من الناحية الفنية والأخلاقية.