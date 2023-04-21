شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر دفاع الأهلى من أخطاء التمركز فى مباراة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبي خط الدفاع من ارتكاب أي أخطاء في مباراتهم ضد الرجاء المغربي غدا السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، سواء في التغطية أو التمركز أو عدم ترك مساحات أمام لاعبي الفريق المنافس يستغلونها في تهديد مرمى الأهلي والوصول إلى شباكه، من أجل رغبته في الحفاظ على نظافة شباكه في موقعة الذهاب.
كما حرص كولر على تحذير لاعبي الخط الأمامي من إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الفريق المنافس وضرورة استغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الفريق المغربي وترجمتها إلى أهداف، لأنها ستساعد على حسم موقعة الذهاب وتسهل من مهمة الفريق الأحمر في موقعة الإياب بالمغرب، كما طالبهم بضرورة تحقيق الفوز بفارق كبير من الأهداف، لتخفيف الضغط عليهم في موقعة الإياب وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي.
تأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى فى ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته فى دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي.