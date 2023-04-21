شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يحذر لاعبى المقاولون من الإفراط فى "كحك" العيد خلال الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي الفريق، من الإفراط في تناول "كحك" عيد الفطر، وكذلك المأكولات التي من شأنها زيادة الوزن خلال الإجازة.

و قرر شوقي غريب المدير الفني للفريق، منح اللاعبين إجازة في أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد المقبل.

وقرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الأداء الجيد الذي قدمه أمام الزمالك.

وتعادل المقاولون العرب أمام الزمالك بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 26 للدوري وأحرز هدفي المقاولون جون أوكلي في الدقيقة 26 وفادي فريد في الدقيقة 91 ليرفع المقاولون رصيده إلى 36 نقطة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة حرس الحدود في الثاني من مايو المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك، وتحلى اللاعبين بالروح والإصرار حتى اللحظات الأخيرة ليدرك التعادل في الوقت القاتل مشيرا إلى أن المقاولون بقيادة المدير الفني الكبير شوقي غريب كان يسعى لتحقيق الفوز ولكن التعادل في نهاية المباراة نتيجة مرضية، وأوضح فتحي أن تدخلات شوقي غريب كانت مثمرة وأن فريقه كان أفضل في بعض فترات المباراة وظهر ندا قويا لفريق الزمالك المحترم.