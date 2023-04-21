اتحاد الكرة يفتح ملف تشكيل أجهزة منتخبات الشباب والناشئين عقب إجازة العيد

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القاهرة - سامية سيد - يفتح اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ملف تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات المقبلة لمجلس الجبلاية مناقشة المعايير الخاصة بالمدربين وترشيح الأفضل منهم لتولى قيادة المنتخبات الوطنية في تلك الفئات السنية.

ويدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل لجنة فنية تضم مجموعة من خبراء كرة القدم للمشاركة في خطة تطوير الكرة المصرية وتشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين في المرحلة المقبلة، حيث يفاضل اتحاد الكرة حاليا بين أكثر من اسم على أن يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الأسبوع المقبل.

ويفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين المدربين المشاركين فى الدبلومة الأفريقية للرخصة التدريبية A من أجل اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية مواليد 2005 و2007 و2008 و2009 من بينهم.

وقرر اتحاد الكرة مؤخرا تطبيق تصور مسابقات الناشئين لجميع المراحل السنية من خلال دورى المناطق ودورى القطاعات ودورى الجمهورية، بالإضافة إلى منتخبات المناطق، والموافقة على اعتماد المعايير الخاصة باختيار مدربي المنتخبات الوطنية تمهيدا لتشكيل منتخبات مواليد 2005 و2007 و2008 و2009، ودراسة تشكيل منتخب الظل من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، بالتنسيق مع روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول.

على صعيد آخر، تدرس رابطة الأندية تغليظ عقوبات الجماهير في لائحة الموسم المقبل تزامنا مع الرغبة في اكتمال حلم عودة الجماهير بالسعة الكاملة، في موسم 2023 – 2024 والمقرر انطلاقه بشكل مبدئي في سبتمبر المقبل.

ويناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، تغليظ عقوبات الخروج عن النص فى المباريات والملاعب المصرية، من خلال تفعيل اللوائح المنظمة للمسابقات المحلية، سواء الدوري الممتاز أو كأس مصر أو كأس الرابطة.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا جاء نصه كالتالي، "يثمن الاتحاد المصري لكرة القدم الجهود الكبيرة التى بذلت خلال الفترة الماضية من أجل عودة الجماهير للمدرجات، سواء فى مباريات المنتخبات الوطنية أو الأندية، والتى بدأت فى التزايد فى المناسبات الأخيرة، وهو ما كان له أطيب الأثر فى مساندة الفرق المصرية في المواجهات المختلفة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم التصدي لأي محاولات من شأنها العودة مرة أخري للوراء، من خلال السلوكيات الخارجة من بعض الجماهير ، وفي هذا الإطار هناك محادثات مستمرة بين مجلس ادارة الاتحاد ورابطة الأندية المصرية المحترفة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها في المدرجات والملاعب المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال تغليظ العقوبات علي أي سلوكيات خارج النص أو الأطر المتعارف عليها وفقا للوائح المنظمة للمسابقات المختلفة..