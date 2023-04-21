شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطلب تقريرا خاصا عن المصابين بالزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق لكرة الأول بالزمالك، تقريرا من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين على أمل الإستعانة بهم في المباراة المرتقبة أمام سيراميكا التي تقام يوم 26 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويعانى الزمالك من إصابات عدة في كافة المراكز على رأسهم أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى اللذان خرجا في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بالدورى بعدما عانى الأول بالتواء في أنكل القدم ، بينما خرج الثانى متأثرا بإصابته بشد في العضلة الضامة .

ومنح أوسوريو راحة إضافية لكل من أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض من تدريبات أول أمس بسبب الإصابات التي تعرض لها الثنائي في مباراة المقاولون العرب .

في الوقت نفسه الذى يخضع فيه عبد الله جمعة وعمر جابر لبرنامج تأهيلى خاص على أمل لحاقهم بقائمة الفريق المقبلة في ظل طلب المدير الفني الجديد بضرورة تواجد جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية لتقيمهم حتى نهاية الموسم واختيار الأفضل والإستغناء عن البعض الأخر