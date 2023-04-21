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جدول مواعيد مباريات اليوم.. والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 21 إبريل 2023، فيشهد العديد من المباريات بمختلف الدوريات، أبرزها لقاءات دوري أبطال أفريقيا، ، ، الفرنسي، والألماني.

 

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يلتقي شبيبة القبائل مع  الترجي فى تمام الساعة 9 مساء  عبر  قناة beIN Sports HD 4

 

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة  


يلعب آرسنال أمام ساوثهامتون فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناةbeIN Sports 1 HD Premium              

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   

 
ويخوض إسبانيول مباراة أمام قادش فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناة beIN Sports HD 1            


 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    


ويواجه هيلاس فيرونا نظيره بولونيا فى تمام الساعة 8:45 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 1          

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني  


ويلتقي أوجسبورج  مع نظيره شتوتجارت فى تمام الساعة الساعة 8:30 مساء              


 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة 

 
ويلعب فريق أنجيه ضد باريس سان جيرمان فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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