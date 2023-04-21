شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع الليلة "اللمسات الأخيرة" على خطة الأهلى لعبور الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لخوض مباراته الهامة والحاسمة أمام الرجاء المغربي غدا السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المواجهة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب يوم 29 أبريل الجاري.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على وضع اللمسات الأخيرة على خطة مباراة الرجاء المغربي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تريح الفريق الأحمر في مباراة العودة بالمغرب، والتي ستشهد ضغوط عصبية كبيرة عل لاعبي الأهلي مع الحضور الجماهيري الكبير المتوقع من مشجعي الرجاء لدعم فريقها.

ويعمل كولر على تحفيظ لاعبيه الجمل الفنية التي سيؤديها اللاعبين خلال مباراتهم أمام الرجاء وبعض الأفكار الخططية التي ينوي المدرب تطبيقها بما يتلاءم مع طريقة لعب الفريق المغربي، قبل أن يختتم تدريباته ويدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق استعدادا لموقعة الغد المصيرية في مشوار استمرار الفريق الأحمر بالبطولة الإفريقية.