شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع الليلة "اللمسات الأخيرة" على خطة الأهلى لعبور الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر
ويعمل كولر على تحفيظ لاعبيه الجمل الفنية التي سيؤديها اللاعبين خلال مباراتهم أمام الرجاء وبعض الأفكار الخططية التي ينوي المدرب تطبيقها بما يتلاءم مع طريقة لعب الفريق المغربي، قبل أن يختتم تدريباته ويدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق استعدادا لموقعة الغد المصيرية في مشوار استمرار الفريق الأحمر بالبطولة الإفريقية.
أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن السودانى محمود على إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلى والرجاء المغربى، والتى ستجمع بين الفريقين فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.
ويعاون إسماعيل كل من محمد عبدالله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتى أحمد عبدالرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج على من تشاد، بينما يتولى التونسى هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالى حاج ماليك سامبا.