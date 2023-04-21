نهلة سامح: التتويج بدوري الطائرة هديتنا لجماهير الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدت نهلة سامح قائد فريق الكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي سعادتها بعد الفوز على الزمالك في المباراة الفصلة اليوم والتتويج ببطولة الدوري، وقالت إن الإصرار على تحقيق الفوز كان واضحًا من جميع لاعبات الفريق، من أجل إنهاء المشوار الطويل بنجاح وإسعاد جماهير الأهلي التي أهدتها اللقب.

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أضافت أن الفريق تعاهد على بذل كل نقطة عرق ولم يبخل بأي مجهود من أجل التتويج بالدوري والمنافسة على كل البطولات في الموسم الجاري، وأن الجهاز الفني كان يعمل باستمرار على خلق دوافع كبيرة لدى الجميع من أجل تحقيق هذا الهدف، وأنه ما زال لدى الفريق الكثير

خلال الفترة القادمة.

وأوضحت أنها دائمًا ما تتحدث مع زميلاتها للتأكيد على ضرورة بذل أقصى جهد والعمل بإصرار وعزيمة حديدية، مع التحلي بالتركيز بقوة في جميع المباريات لتحقيق الفوز والاستمرار في حصد البطولات.

كان فريق سيدات طائرة الأهلي قد توج ببطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك في المباراة الفاصلة التي أقيمت مساء اليوم على صالة زويل بمدينة 6 أكتوبر.

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