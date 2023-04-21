موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مواجهة مهمة غدا السبت أمام نظيره الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا .

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موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

ويستضيف الأهلي منافسه الرجاء المغربي على إستاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء في تمام

الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

وتذاع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بشكل حصرى عبر قناة " beIN Sports 4 HD " بصوت المعلق عصام الشوالي، كما تنقل قناة " أون تايم" الأرضية أحداث المباراة بصوت أيمن الكاشف.

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