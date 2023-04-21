جندوجان يكشف عن مفاوضات انتقاله لـ برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث إلكاي جندوجان قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي،عن مفاوضاته مع برشلونة الإسباني للانتقال إلى صفوفه الصيف المقبل.

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وينتهي عقد جندوغان مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، وقد تردد أنه سينتقل إلى برشلونة في صفقة انتقال حر .

وقال لاعب الوسط الألماني إنه لم يحسم القرار بشأن الفريق الذي سيلعب له في الموسم المقبل.

وقال جندوجان في تصريحات صحافية: مستقبلي لم يحسم بعد، بالتأكيد هناك محادثات في الكواليس، لكنني لن أخوض في التفاصيل الآن.

مبديًا سعادته بالتواجد مع مانشستر سيتي حيث يكافح للفوز بالألقاب، كما أنه قائدا لهذا الفريق. وينتظر ماسوف يكشف عنه المستقبل.

واعتلى جندوغان منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادما من بوروسيا

دورتموند عام 2016.

كما توج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية 4 مرات إلى جانب لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2019 وتعادل مانشستر سيتي مع بايرن ميونخ الألماني 1 - 1 الأربعاء الماضي ليتأهل إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا فائزا بنتيجة إجمالية 4 – 1.

كما أنه يلتقي في المربع الذهبي، ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

ولا يزال مانشستر سيتي حاليا في إطار المنافسة على لقب كل من دوري الأبطال والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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