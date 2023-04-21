دعاء الغباشي: هدفنا حصد جميع البطولات

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت دعاء الغباشي، لاعبة فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي أن التتويج ببطولة الدوري أكبر دافع للفريق لمواصلة حصد البطولات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

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وأوضحت دعاء أن التركيز كان كلمة السر خلال المباراة الفاصلة، وتنفيذ اللاعبات لكافة تعليمات الجهاز الفني وهو ما منح الأهلي الأفضلية طوال المباراة.

وأشارت إلى أن فريق سيدات طائرة الأهلي يواجه عدة تحديات في المرحلة المقبلة سواء على المستوى الإفريقي أو

المحلي، وأن لاعبات الفريق هدفهن التتويج ببطولة كأس مصر وبطولة إفريقيا والاستمرار في حصد البطولات.

ووجهت دعاء الغباشي الشكر إلى كافة لاعبات الفريق على المجهود الذي بذله الجميع خلال المباراة، وأكدت أن لقب الدوري بداية لحصد كافة البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم.

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