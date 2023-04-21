قاعدة «الأهداف خارج الديار».. هل يلغيها الاتحاد الإفريقي هذا الموسم؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تبدأ بطولات الأندية الإفريقية، والتي ينظمها الاتحاد القاري "كاف" (دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية)، المراحل الإقصائية.

ومن المقرر أن يلعب شبيبة القبائل الجزائري مع الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة في انطلاق ذهاب مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباريات الثلاث الأخرى لهذا الدور غدًا السبت، أبرزها مواجهة الأهلي ضد الرجاء المغربي.

والأحد، تلعب 4 مواجهات في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، أبرزها لقاء بيراميدز ومارومو جالانتس الجنوب أفريقي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أصدر قرارا بإلغاء قاعدة "الأهداف خارج الديار" من بطولاته منذ الموسم الماضي، حيث لم تعتمد مباريات الدور ربع النهائي من البطولات الثلاث (دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر)، التي أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، على هذه القاعدة.

في المقابل، يستمر الاتحاد الإفريقي في تطبيق القاعدة الشهيرة في الموسم الجاري.

ونشر موقع "مصراوي" نص لائحة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية فيما يتعلق بهذه القاعدة:

"مواجهات الدورين ربع ونصف النهائي تقام من مباراتين، ذهاب وإياب، الفريق الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في المباراتين يتأهل إلى الدور التالي.

في حال تعادل الفريقان في عدد الأهداف الإجمالية، فإن الفريق الذي سجل أهدافًا أكثر خارج أرضه يعتبر فائزًا".