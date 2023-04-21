شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصحح أخطاء اللاعبين استعدادا لموقعة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
وحذر حمزة الجمل من تكرار الأخطاء في المباريات القادمة، خاصة أن المرحلة المقبلة مرحلة تجميع النقاط لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى في جدول الدورى، بالإضافة إلى ضرورة استغلال بطولة كأس الرابطة في تجهيز اللاعبين نفسيا وبدنية ومحاولة الظفر باللقب خاصة في ظل خروج الأهلى والزمالك من البطولة.
منح حمزة الجمل المدير الفني الإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة في أعقاب الانتصار على المصري بهدفين مقابل هدف لحساب منافسات الدوري المحلي.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد استعدادا لتكرار الديربي أمام الفريق البورسعيدي لكن في بطولة كأس رابطة الأندية.
وحرص الجمل على منح لاعبيه تلك الراحة من أجل التقاط الأنفاس والاحتفال بعيد الفطر بجوار أسرهم..